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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Бастия
Ренн - Бастия: обзор матча 17 декабря 2016
Ренн
17.12.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 2
Завершен
Бастия
71'
Д. Сио
59'
Э. Кривелли
63'
Г. Данич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Бастия
84'
Замена
А. Джику
️️️️
С. Диалло
Замена
У. Саид
️️️️
Ж. Фернандес
77'
Замена
Мешер
️️️️
Р. Бенсебаини
73'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сио
Пас отдал
К. Гросицки
71'
63'
ГОЛ! 0:2!
Г. Данич
Пас отдал
Э. Кривелли
59'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
С. Диалло
Замена
К. Гросицки
️️️️
А. Эну
56'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
45'
45'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Тьеви
18'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Я. Каюзак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
2
Садио Диалло
АП
29
Жиль Сиони
ПП
23
Тьеви
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
17
Мешер
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Антони Рибелен
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Бастия
30
Поль Шарруо
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
4-3-3
56
Костиль
5
Бенсебаини
29
Данзе
23
Наньон
24
Бааль
6
Фернандес
21
Андре
8
Гуркюфф
29
Нтеп
13
Сио
23
Эну
2-1-3-2-1
16
Лека
14
Пейберне
28
Маранж
18
Каюзак
29
Сиони
12
Кейта
28
Данич
23
Тьеви
2
Диалло
27
Кривелли
5
Бенсебаини
17
Мешер
17
Мешер
5
Бенсебаини
23
Эну
11
Гросицки
11
Гросицки
23
Эну
6
Фернандес
22
Саид
22
Саид
6
Фернандес
2
Диалло
4
Джику
4
Джику
2
Диалло
18
Каюзак
2
Кулибали
2
Кулибали
18
Каюзак
23
Тьеви
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
23
Тьеви
Остались в запасе
Ренн
Бастия
6
Антони Рибелен
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
30
Поль Шарруо
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
6
Антони Рибелен
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
7
Педро Энрике
ЦФ
Остались в запасе
30
Поль Шарруо
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Ренн - Бастия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Роазон Парк
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