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Пабло Пинильос
Статистика
Пабло Пинильос - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1974 (52)
#14 | Защитник
173 см | 70 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
20
2
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
1 : 2
21.05.2011
Атлетик
1' - 55'
Испания. Примера, 37 тур
Спортинг
2 : 1
15.05.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Расинг
2 : 1
10.05.2011
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эркулес
2 : 3
07.05.2011
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Расинг
2 : 0
01.05.2011
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2 : 0
17.04.2011
Расинг
1' - 90'
11'
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
1 : 1
10.04.2011
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1 : 2
03.04.2011
Расинг
1' - 90'
39'
Испания. Примера, 29 тур
Расинг
2 : 1
20.03.2011
Реал Сосьедад
84' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
3 : 1
13.03.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
1 : 3
06.03.2011
Реал
1' - 79'
53'
Испания. Примера, 26 тур
Альмерия
1 : 1
03.03.2011
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
2 : 2
27.02.2011
Вильярреал
1' - 90'
3'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0 : 1
20.02.2011
Расинг
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 23 тур
Расинг
3 : 2
12.02.2011
Севилья
1' - 90'
85'
Испания. Примера, 22 тур
Сарагоса
1 : 1
05.02.2011
Расинг
1' - 90'
49'
Испания. Примера, 21 тур
Расинг
1 : 1
31.01.2011
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
2 : 1
15.01.2011
Расинг
1' - 74'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 1
09.01.2011
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
0 : 0
03.01.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
0 : 0
20.12.2010
Эркулес
1' - 76'
5'
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
0 : 1
12.12.2010
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
1 : 0
28.11.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3 : 1
21.11.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 0
14.11.2010
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
06.11.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Расинг
4 : 1
31.10.2010
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал
6 : 1
23.10.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Расинг
1 : 0
17.10.2010
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
2 : 0
03.10.2010
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
0 : 1
26.09.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1 : 1
23.09.2010
Расинг
1' - 90'
54'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
2 : 0
19.09.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
1 : 0
11.09.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
0 : 3
29.08.2010
Барселона
Был в запасе
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