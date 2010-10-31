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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Осасуна
Расинг - Осасуна: обзор матча 31 октября 2010
Расинг
31.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 9 тур
4 : 1
Завершен
Осасуна
28'
Кеннеди
35'
М. Розенберг
62'
М. Розенберг
85'
М. Торрехон
58'
Д. Некунам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Осасуна
Желтая карточка
Д. Лекич
Замена
Э. Бедиа
️️️️
Кеннеди
ГОЛ! 4:1!
М. Торрехон
Пас отдал
Кеннеди
Замена
К. Вадоч
️️️️
К. Аранда
Замена
И. Боладо
️️️️
М. Розенберг
Замена
Д. Лекич
️️️️
Ф. Сориано
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
М. Фланьо
Замена
М. Ласен
️️️️
Ариэль
ГОЛ! 3:1!
М. Розенберг
Пас отдал
М. Торрехон
Замена
М. Нельсон
️️️️
М. Шоджаеи
Желтая карточка
М. Торрехон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Некунам
Желтая карточка
А. Дамиа
Желтая карточка
Хуанфран
ГОЛ! 2:0!
М. Розенберг
Пас отдал
П. Мунитис
Желтая карточка
К. Аранда
ГОЛ! 1:0!
Кеннеди
Желтая карточка
П. Диоп
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Лоло
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Тоньо
5
Сисма
3
Торрехон
3
Энрике
15
Перес
18
Диоп
8
Колса
16
Кеннеди
10
Мунитис
24
Ариэль
9
Розенберг
4-4-1-1
1
Рикарду
20
Хуанфран
2
Дамиа
4
Фланьо
18
Монреаль
10
Пуньяль
6
Некунам
8
Лоло
23
Сориано
8
Шоджаеи
7
Аранда
24
Ариэль
25
Ласен
25
Ласен
24
Ариэль
9
Розенберг
20
Боладо
20
Боладо
9
Розенберг
16
Кеннеди
10
Бедиа
10
Бедиа
16
Кеннеди
8
Шоджаеи
22
Нельсон
22
Нельсон
8
Шоджаеи
7
Аранда
32
Вадоч
32
Вадоч
7
Аранда
23
Сориано
16
Лекич
16
Лекич
23
Сориано
Остались в запасе
Расинг
Осасуна
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рупер
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рупер
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Расинг - Осасуна
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эль Сардинеро
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