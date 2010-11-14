Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Эспаньол
Расинг - Эспаньол: обзор матча 14 ноября 2010
Расинг
14.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Эспаньол
Желтая карточка
И. Боладо
Желтая карточка
М. Розенберг
Замена
С. Гарсия
️️️️
П. Освальдо
Замена
И. Алонсо
️️️️
Х. Верду
Замена
А. Васкес
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Э. Бедиа
️️️️
П. Диоп
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Х. Маркес
Замена
И. Боладо
️️️️
Ариэль
Желтая карточка
Х. Верду
Желтая карточка
Х. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Тоньо
5
Сисма
3
Торрехон
3
Энрике
15
Перес
18
Диоп
8
Колса
16
Кеннеди
10
Мунитис
24
Ариэль
9
Розенберг
3-3-2-2
13
Камени
18
Форлин
5
Амат
12
Вила
10
Хави Маркес
15
Баэна
21
Лопес
10
Луис Гарсия
25
Верду
10
Освальдо
7
Кальехон
24
Ариэль
20
Боладо
20
Боладо
24
Ариэль
18
Диоп
10
Бедиа
10
Бедиа
18
Диоп
25
Верду
24
Алонсо
24
Алонсо
25
Верду
10
Освальдо
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Освальдо
7
Кальехон
9
Васкес
9
Васкес
7
Кальехон
Остались в запасе
Расинг
Эспаньол
1
Фабио Колторти
ВР
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Расинг - Эспаньол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Эль Сардинеро
Новости команд
Все
Расинг
Эспаньол
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+