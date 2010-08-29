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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Барселона
Расинг - Барселона: обзор матча 29 августа 2010
Расинг
29.08.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
3'
Л. Месси
33'
А. Иньеста
62'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Барселона
+1
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
П. Мунитис
Замена
Адриано
️️️️
А. Иньеста
Замена
Б. Кркич
️️️️
Д. Вилья
Замена
А. Циолис
️️️️
Г. Колса
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
А. Гонсалес
️️️️
М. Арана
Замена
Ариэль
️️️️
Кеннеди
ГОЛ! 0:3!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Алвес
Желтая карточка
П. Диоп
Замена
Педро
️️️️
Хави
Пенальти не реализован!
М. Тчите
ГОЛ! 0:2!
А. Иньеста
Желтая карточка
Ф. Перес
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
17
Мануэль Арана
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Кеннеди
ПП
10
Педро Мунитис
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-1-3-2
25
Тоньо
5
Сисма
3
Энрике
3
Торрехон
15
Перес
18
Диоп
17
Арана
8
Колса
16
Кеннеди
7
Тчите
10
Мунитис
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
22
Абидаль
17
Максвелл
20
Кейта
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
7
Вилья
8
Иньеста
8
Колса
6
Циолис
6
Циолис
8
Колса
17
Арана
8
Гонсалес
8
Гонсалес
17
Арана
16
Кеннеди
24
Ариэль
24
Ариэль
16
Кеннеди
8
Иньеста
3
Адриано
3
Адриано
8
Иньеста
6
Хави
9
Педро
9
Педро
6
Хави
7
Вилья
9
Кркич
9
Кркич
7
Вилья
Остались в запасе
Расинг
Барселона
1
Фабио Колторти
ВР
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Расинг - Барселона
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Эль Сардинеро
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