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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Расинг
Эспаньол - Расинг: обзор матча 03 апреля 2011
Эспаньол
03.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Расинг
37'
П. Освальдо (П)
50'
Г. Колса
75'
Д. Дос Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Расинг
Желтая карточка
А. Душер
Замена
П. Диоп
️️️️
Д. Дос Сантос
Замена
А. Васкес
️️️️
Х. Верду
Замена
И. Алонсо
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:2!
Д. Дос Сантос
Замена
М. Розенберг
️️️️
И. Боладо
Замена
Кеннеди
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
Г. Колса
Желтая карточка
П. Пинильос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Освальдо
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
А. Душер
️️️️
Д. Гарсиа
Желтая карточка
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
16
Кеннеди
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
4-2-2-2
13
Камени
3
Гарсиа
2
Чика
5
Амат
14
Галан
10
Хави Маркес
21
Лопес
25
Верду
10
Луис Гарсия
7
Кальехон
10
Освальдо
4-3-1-2
25
Тоньо
14
Пинильос
3
Торрехон
3
Энрике
5
Сисма
8
Гонсалес
25
Ласен
8
Колса
10
Мунитис
20
Боладо
10
Дос Сантос
3
Гарсиа
22
Душер
22
Душер
3
Гарсиа
25
Верду
9
Васкес
9
Васкес
25
Верду
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
24
Алонсо
10
Луис Гарсия
10
Дос Сантос
18
Диоп
18
Диоп
10
Дос Сантос
8
Гонсалес
16
Кеннеди
16
Кеннеди
8
Гонсалес
20
Боладо
9
Розенберг
9
Розенберг
20
Боладо
Остались в запасе
Эспаньол
Расинг
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эспаньол - Расинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Стейдж Фронт
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