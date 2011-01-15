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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Расинг
Атлетик - Расинг: обзор матча 15 января 2011
Атлетик
15.01.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Расинг
7'
Х. Мартинес
10'
И. Муньяин
74'
И. Боладо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Расинг
+4
Желтая карточка
Г. Колса
Желтая карточка
И. Муньяин
+4
+2
Желтая карточка
Тоньо
+1
Красная карточка
П. Мунитис
Желтая карточка
Д. Лопес
Замена
М. Сусаета
️️️️
Г. Токеро
Замена
Ариэль
️️️️
П. Пинильос
ГОЛ! 2:1!
И. Боладо
Пас отдал
Кеннеди
Замена
И. Боладо
️️️️
А. Гонсалес
Замена
А. Устариц
️️️️
А. Осио
Желтая карточка
М. Розенберг
Замена
И. Мартинес
️️️️
Ф. Льоренте
12'
Желтая карточка
П. Мунитис
ГОЛ! 2:0!
И. Муньяин
Пас отдал
Г. Токеро
10'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
28
Рамон Аркас
ЦП
20
Иван Боладо
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
3
Койкили
20
Осио
5
Экиза
51
Ираола
88
Мартинес
18
Гурпеги
27
Лопес
10
Муньяин
12
Льоренте
23
Токеро
4-3-2-1
25
Тоньо
14
Пинильос
3
Торрехон
3
Энрике
5
Сисма
25
Ласен
8
Колса
8
Гонсалес
10
Мунитис
16
Кеннеди
9
Розенберг
20
Осио
29
Устариц
29
Устариц
20
Осио
23
Токеро
14
Сусаета
14
Сусаета
23
Токеро
12
Льоренте
26
Мартинес
26
Мартинес
12
Льоренте
8
Гонсалес
20
Боладо
20
Боладо
8
Гонсалес
14
Пинильос
24
Ариэль
24
Ариэль
14
Пинильос
Остались в запасе
Атлетик
Расинг
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
28
Рамон Аркас
ЦП
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
Остались в запасе
28
Рамон Аркас
ЦП
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Атлетик - Расинг
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Сан Мамес
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