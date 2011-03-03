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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Расинг
Альмерия - Расинг: обзор матча 03 марта 2011
Альмерия
03.03.2011, четверг, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Расинг
64'
А. Крусат
37'
Г. Колса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Расинг
Желтая карточка
Тоньо
Желтая карточка
П. Мунитис
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Ариэль
ГОЛ! 1:1!
А. Крусат
Замена
Х. Ортис
️️️️
П. Пьятти
Замена
Корона
️️️️
Хуанито
Замена
Х. Гоитом
️️️️
С. Фегули
Замена
П. Мунитис
️️️️
М. Арана
Желтая карточка
Д. Алвес
Пенальти не реализован!
А. Гонсалес
ГОЛ! 0:1!
Г. Колса
Желтая карточка
Мичел
Замена
О. Барба
️️️️
М. Розенберг
20'
Желтая карточка
Ф. Перес
17'
Красная карточка
Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
24
Хуанито
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Альмерия
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
10
Педро Мунитис
ПВ
16
Кеннеди
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
31
Гарсиа
30
Силва Марсело
88
Мичел
27
Якобсен
8
Фегули
7
Крусат
19
М'Бами
24
Хуанито
10
Пьятти
5
Уче
4-3-1-2
25
Тоньо
15
Перес
3
Торрехон
3
Энрике
5
Сисма
8
Колса
25
Ласен
8
Гонсалес
17
Арана
9
Розенберг
24
Ариэль
24
Хуанито
15
Корона
15
Корона
24
Хуанито
10
Пьятти
10
Ортис
10
Ортис
10
Пьятти
8
Фегули
36
Гоитом
36
Гоитом
8
Фегули
9
Розенберг
4
Барба
4
Барба
9
Розенберг
17
Арана
10
Мунитис
10
Мунитис
17
Арана
24
Ариэль
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
24
Ариэль
Остались в запасе
Альмерия
Расинг
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
16
Кеннеди
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
16
Кеннеди
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Альмерия - Расинг
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Медитерранео
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