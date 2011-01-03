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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Расинг
Атлетико - Расинг: обзор матча 03 января 2011
Атлетико
03.01.2011, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Расинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Расинг
Замена
О. Серрано
️️️️
П. Мунитис
Замена
М. Ласен
️️️️
М. Розенберг
Замена
И. Боладо
️️️️
Кеннеди
Замена
Коке
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
Х. Валера
️️️️
Тиагу
15'
Желтая карточка
Г. Колса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
6
Коке
ЦП
17
Борха
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Иван Боладо
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
4-3-3
43
Де Хеа
16
Луис
2
Годин
21
Переа
30
Уйфалуши
12
Ассунсао
5
Тиагу
8
Мерида
14
Гарсия
19
Коста
10
Агуэро
4-1-2-2-1
25
Тоньо
14
Пинильос
3
Энрике
3
Торрехон
5
Сисма
18
Диоп
8
Колса
8
Гонсалес
10
Мунитис
16
Кеннеди
9
Розенберг
5
Тиагу
20
Валера
20
Валера
5
Тиагу
14
Гарсия
6
Коке
6
Коке
14
Гарсия
9
Розенберг
25
Ласен
25
Ласен
9
Розенберг
10
Мунитис
11
Серрано
11
Серрано
10
Мунитис
16
Кеннеди
20
Боладо
20
Боладо
16
Кеннеди
Остались в запасе
Атлетико
Расинг
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Атлетико - Расинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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