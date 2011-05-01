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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Мальорка
Расинг - Мальорка: обзор матча 01 мая 2011
Расинг
01.05.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
13'
М. Розенберг
43'
Кеннеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Мальорка
Желтая карточка
М. Ласен
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
М. Розенберг
Замена
О. Барба
️️️️
А. Гонсалес
Замена
К. Фернандес
️️️️
П. Мунитис
Замена
Х. Луке
️️️️
Кеннеди
Желтая карточка
Ж. Виктор
Желтая карточка
Кеннеди
Замена
М. Перейра
️️️️
Г. Кастро
Замена
В. Касадесус
️️️️
А. Иенага
Замена
Г. Люкс
️️️️
Д. Ават
ГОЛ! 2:0!
Кеннеди
Пенальти не реализован!
И. Рамис
ГОЛ! 1:0!
М. Розенберг
Пас отдал
Д. Дос Сантос
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
16
Кеннеди
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
17
Мануэль Арана
ПВ
17
Хулиан Луке
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
3-3-2-2
25
Тоньо
5
Сисма
3
Энрике
14
Пинильос
8
Гонсалес
8
Колса
25
Ласен
10
Мунитис
16
Кеннеди
9
Розенберг
10
Дос Сантос
3-5-2
13
Ават
16
Нуньеш
4
Рамис
21
Айосе
14
Иенага
18
Де Гузман
19
Марти
3
Виктор
5
Кастро
9
Вебо
10
Нсуе
10
Мунитис
18
Фернандес
18
Фернандес
10
Мунитис
8
Гонсалес
4
Барба
4
Барба
8
Гонсалес
16
Кеннеди
17
Луке
17
Луке
16
Кеннеди
13
Ават
1
Люкс
1
Люкс
13
Ават
5
Кастро
7
Перейра
7
Перейра
5
Кастро
14
Иенага
11
Касадесус
11
Касадесус
14
Иенага
Остались в запасе
Расинг
Мальорка
0
Марио Фернандес
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
17
Мануэль Арана
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
17
Мануэль Арана
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
Остались в запасе
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Расинг - Мальорка
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Эль Сардинеро
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