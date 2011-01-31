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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Валенсия
Расинг - Валенсия: обзор матча 31 января 2011
Расинг
31.01.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
33'
Ариэль
78'
Т. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Валенсия
Желтая карточка
М. Ласен
+2
Вторая желтая
Р. Кошта
Желтая карточка
Р. Кошта
Замена
И. Боладо
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
Т. Коста
Пас отдал
А. Домингес
Замена
Л. Мигел
️️️️
Бруно
Замена
Д. Сисма
️️️️
К. Фернандес
Замена
М. Арана
️️️️
М. Розенберг
Желтая карточка
М. Станкявичус
Желтая карточка
Энрике
Желтая карточка
Т. Коста
Вторая желтая
Д. Наварро
Желтая карточка
Д. Наварро
Замена
А. Домингес
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
М. Розенберг
ГОЛ! 1:0!
Ариэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЛП
8
Гонсало Колса
(К)
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Кеннеди
ПП
24
Ариэль
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Хоакин
(К)
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
28
Рамон Аркас
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
Валенсия
8
Айосе Сауль
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-4-2
25
Тоньо
18
Фернандес
3
Энрике
3
Торрехон
15
Перес
8
Гонсалес
8
Колса
25
Ласен
16
Кеннеди
9
Розенберг
24
Ариэль
4-3-2-1
13
Гуаита
2
Бруно
20
Кошта
18
Станкявичус
22
Матье
11
Банега
23
Мадуро
8
Коста
17
Хоакин
19
Эрнандес
20
Адурис
18
Фернандес
5
Сисма
5
Сисма
18
Фернандес
9
Розенберг
17
Арана
17
Арана
9
Розенберг
8
Гонсалес
20
Боладо
20
Боладо
8
Гонсалес
2
Бруно
23
Мигел
23
Мигел
2
Бруно
19
Эрнандес
10
Домингес
10
Домингес
19
Эрнандес
17
Хоакин
9
Сольдадо
9
Сольдадо
17
Хоакин
Остались в запасе
Расинг
Валенсия
28
Рамон Аркас
ЦП
0
Марио Фернандес
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
8
Айосе Сауль
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
28
Рамон Аркас
ЦП
0
Марио Фернандес
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
Остались в запасе
8
Айосе Сауль
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Расинг - Валенсия
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Сардинеро
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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