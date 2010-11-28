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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Депортиво
Расинг - Депортиво: обзор матча 28 ноября 2010
Расинг
28.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
61'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Депортиво
Замена
Ариэль
️️️️
М. Розенберг
Желтая карточка
М. Розенберг
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
Д. Урретавискайя
️️️️
Х. Родригес
Замена
Э. Бедиа
️️️️
И. Боладо
Замена
Н. Лассад
️️️️
П. Альварес
ГОЛ! 1:0!
М. Розенберг
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
И. Демарец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
20
Ив Демарец
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
27
Давид Рочела
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
20
Антонио Томас
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
4-2-2-2
25
Тоньо
18
Фернандес
3
Торрехон
3
Энрике
15
Перес
25
Ласен
8
Колса
16
Кеннеди
10
Мунитис
20
Боладо
9
Розенберг
3-2-2-2-1
1
Арансубиа
22
Лопо
19
Колотто
16
Айтами
19
Пабло
22
Сеоане
22
Родригес
21
Перес
14
Альварес
20
Демарец
20
Адриан
20
Боладо
10
Бедиа
10
Бедиа
20
Боладо
9
Розенберг
24
Ариэль
24
Ариэль
9
Розенберг
20
Демарец
21
Валерон
21
Валерон
20
Демарец
22
Родригес
4
Урретавискайя
4
Урретавискайя
22
Родригес
14
Альварес
11
Лассад
11
Лассад
14
Альварес
Остались в запасе
Расинг
Депортиво
1
Фабио Колторти
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Расинг - Депортиво
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эль Сардинеро
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