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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Спортинг
Расинг - Спортинг: обзор матча 09 января 2011
Расинг
09.01.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
30'
Г. Арнолен (АГ)
90+1'
Д. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Спортинг
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Кастро
Пас отдал
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Д. Баррал
Замена
К. Фернандес
️️️️
Р. Аркас
Желтая карточка
Н. Касес
Замена
О. Серрано
️️️️
Кеннеди
Замена
А. Гонсалес
️️️️
И. Боладо
Замена
Г. Сангой
️️️️
Н. Ново
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
С. Эгурен
Желтая карточка
Х. Анхель
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Арнолен
Желтая карточка
М. Ласен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
28
Рамон Аркас
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
24
Ариэль
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
4-2-2-2
25
Тоньо
5
Сисма
3
Торрехон
3
Энрике
15
Перес
28
Аркас
25
Ласен
16
Кеннеди
10
Мунитис
20
Боладо
9
Розенберг
3-2-2-2-1
25
Куэльяр
11
Лора
15
Арнолен
14
Эрнандес
0
Састре
3
Анхель
10
Касес
9
Эгурен
10
Ново
17
Кастро
18
Баррал
28
Аркас
18
Фернандес
18
Фернандес
28
Аркас
20
Боладо
8
Гонсалес
8
Гонсалес
20
Боладо
16
Кеннеди
11
Серрано
11
Серрано
16
Кеннеди
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
10
Ново
10
Сангой
10
Сангой
10
Ново
Остались в запасе
Расинг
Спортинг
0
Марио Фернандес
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
24
Ариэль
ЦФ
Остались в запасе
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Расинг - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
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Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эль Сардинеро
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