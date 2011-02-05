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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Расинг
Сарагоса - Расинг: обзор матча 05 февраля 2011
Сарагоса
05.02.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Расинг
40'
С. Бутахар
14'
К. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Расинг
Желтая карточка
К. Фернандес
Желтая карточка
М. Контини
Замена
Д. Сисма
️️️️
П. Мунитис
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
М. Арана
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Х. Лопес
️️️️
Н. Браулио
Замена
А. Лафита
️️️️
С. Бутахар
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Кеннеди
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Н. Бертоло
Желтая карточка
П. Пинильос
Желтая карточка
Х. Паредес
ГОЛ! 1:1!
С. Бутахар
Пас отдал
Габи
Желтая карточка
С. Бутахар
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Фернандес
Пас отдал
Кеннеди
11'
Желтая карточка
Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
20
Саид Бутахар
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
16
Кеннеди
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
7
Хорхе Лопес
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
28
Рамон Аркас
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-5-1
1
Франко
3
Паредес
39
Ярошик
15
Контини
2
Диого
16
Бертоло
21
Эррера
23
Понцио
14
Габи
20
Бутахар
85
Браулио
4-3-2-1
25
Тоньо
14
Пинильос
3
Энрике
3
Торрехон
18
Фернандес
8
Гонсалес
8
Колса
25
Ласен
16
Кеннеди
10
Мунитис
24
Ариэль
20
Бутахар
7
Лафита
7
Лафита
20
Бутахар
85
Браулио
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
85
Браулио
16
Бертоло
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
16
Бертоло
10
Мунитис
5
Сисма
5
Сисма
10
Мунитис
8
Гонсалес
17
Арана
17
Арана
8
Гонсалес
16
Кеннеди
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
16
Кеннеди
Остались в запасе
Сарагоса
Расинг
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
28
Рамон Аркас
ЦП
0
Марио Фернандес
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
Остались в запасе
28
Рамон Аркас
ЦП
0
Марио Фернандес
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Сарагоса - Расинг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Ла Ромареда
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