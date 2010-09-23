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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Расинг
Севилья - Расинг: обзор матча 23 сентября 2010
Севилья
23.09.2010, четверг, 23:55
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Расинг
13'
А. Негредо (П)
54'
П. Пинильос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Расинг
Замена
Э. Бедиа
️️️️
М. Арана
Замена
Л. Акоста
️️️️
А. Альфаро
Замена
Л. Фабиано
️️️️
А. Негредо
Замена
М. Ласен
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Х. Карлос
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Ариэль
️️️️
М. Розенберг
ГОЛ! 1:1!
П. Пинильос
Пас отдал
А. Гонсалес
Желтая карточка
А. Циолис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Негредо
13'
12'
Желтая карточка
Тоньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
16
Дидье Зокора
ОП
20
Алехандро Альфаро
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Лука Чигарини
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
17
Мануэль Арана
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Педро Мунитис
ПП
8
Адриан Гонсалес
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
5
Ромарик
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Палоп
3
Наварро
14
Эскюде
4
Алексис
25
Конко
16
Зокора
20
Альфаро
17
Гуаренте
8
Перотти
8
Чигарини
21
Негредо
4-1-3-2
25
Тоньо
14
Пинильос
3
Торрехон
3
Энрике
5
Сисма
18
Диоп
10
Мунитис
6
Циолис
17
Арана
9
Розенберг
8
Гонсалес
8
Чигарини
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
8
Чигарини
20
Альфаро
9
Акоста
9
Акоста
20
Альфаро
21
Негредо
9
Фабиано
9
Фабиано
21
Негредо
8
Гонсалес
25
Ласен
25
Ласен
8
Гонсалес
17
Арана
10
Бедиа
10
Бедиа
17
Арана
9
Розенберг
24
Ариэль
24
Ариэль
9
Розенберг
Остались в запасе
Севилья
Расинг
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
Главный тренер
Антонио Альварес
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Альварес
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Севилья - Расинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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