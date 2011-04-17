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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Расинг
Депортиво - Расинг: обзор матча 17 апреля 2011
Депортиво
17.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 0
Завершен
Расинг
45'
Н. Лассад
49'
Хиско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Расинг
Замена
П. Альварес
️️️️
Н. Лассад
Замена
Х. Домингес
️️️️
А. Томас
Замена
Адриан
️️️️
Хиско
Замена
Х. Луке
️️️️
Д. Сисма
Замена
М. Розенберг
️️️️
И. Боладо
Желтая карточка
Хиско
ГОЛ! 2:0!
Хиско
Пас отдал
Н. Лассад
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Ариэль
ГОЛ! 1:0!
Н. Лассад
Пас отдал
М. Пабло
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
А. Томас
11'
Желтая карточка
П. Пинильос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
23
Хосе-Густаво Санд
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-3-1-2
1
Арансубиа
3
Морель
22
Лопо
19
Колотто
19
Пабло
18
Гуардадо
21
Перес
20
Томас
21
Валерон
9
Хиско
11
Лассад
3-2-2-1-2
25
Тоньо
18
Фернандес
3
Торрехон
3
Энрике
14
Пинильос
5
Сисма
8
Колса
25
Ласен
10
Мунитис
24
Ариэль
20
Боладо
20
Томас
28
Домингес
28
Домингес
20
Томас
11
Лассад
14
Альварес
14
Альварес
11
Лассад
9
Хиско
20
Адриан
20
Адриан
9
Хиско
5
Сисма
17
Луке
17
Луке
5
Сисма
20
Боладо
9
Розенберг
9
Розенберг
20
Боладо
24
Ариэль
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
24
Ариэль
Остались в запасе
Депортиво
Расинг
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Хосе-Густаво Санд
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
1
Фабио Колторти
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Хосе-Густаво Санд
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Депортиво - Расинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Риасор
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