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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Расинг
Реал - Расинг: обзор матча 23 октября 2010
Реал
23.10.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
6 : 1
Завершен
Расинг
10'
Г. Игуаин
15'
К. Роналду
27'
К. Роналду
47'
К. Роналду
55'
К. Роналду (П)
63'
М. Озил
73'
М. Розенберг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Расинг
Травма
А. Ди Мария
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
С. Каналес
ГОЛ! 6:1!
М. Розенберг
Пас отдал
П. Диоп
Замена
П. Леон
️️️️
Марсело
Замена
М. Ласен
️️️️
Г. Колса
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
М. Арана
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Озил
ГОЛ! 6:0!
М. Озил
Пас отдал
Х. Алонсо
Замена
М. Арана
️️️️
П. Мунитис
ГОЛ с пенальти! 5:0!
К. Роналду
Желтая карточка
Д. Сисма
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Ариэль
️️️️
М. Торрехон
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
15'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛАЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПАЗ
10
Педро Мунитис
(К)
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
6
Карвалью
3
Пепе
5
Арбелоа
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
3-3-1-2-1
25
Тоньо
3
Энрике
3
Торрехон
24
Понсе
15
Перес
18
Диоп
5
Сисма
8
Колса
16
Кеннеди
10
Мунитис
9
Розенберг
10
Озил
20
Каналес
20
Каналес
10
Озил
12
Марсело
14
Леон
14
Леон
12
Марсело
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
8
Колса
25
Ласен
25
Ласен
8
Колса
10
Мунитис
17
Арана
17
Арана
10
Мунитис
3
Торрехон
24
Ариэль
24
Ариэль
3
Торрехон
Остались в запасе
Реал
Расинг
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Реал - Расинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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