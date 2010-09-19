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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Сарагоса
Расинг - Сарагоса: обзор матча 19 сентября 2010
Расинг
19.09.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сарагоса
76'
Энрике
90'
Ариэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Сарагоса
ГОЛ! 2:0!
Ариэль
Замена
А. Гонсалес
️️️️
П. Мунитис
Замена
П. Диоп
️️️️
Г. Колса
ГОЛ! 1:0!
Энрике
Замена
М. Перес
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
М. Розенберг
️️️️
Кеннеди
Замена
А. Пинтер
️️️️
Н. Бертоло
Замена
С. Бутахар
️️️️
Эдмилсон
Желтая карточка
И. Ярошик
Желтая карточка
Эдмилсон
Желтая карточка
Г. Колса
Желтая карточка
Ф. Синама-Понголь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
16
Кеннеди
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Габи
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
20
Саид Бутахар
ЦП
18
Марко Перес
ЦФ
29
Кевин Лакрус
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
4-2-3-1
25
Тоньо
5
Сисма
3
Торрехон
3
Энрике
15
Перес
8
Колса
6
Циолис
10
Мунитис
17
Арана
16
Кеннеди
24
Ариэль
4-5-1
1
Франко
2
Диого
39
Ярошик
37
Обрадович
15
Контини
14
Габи
16
Бертоло
7
Эдмилсон
21
Эррера
7
Лафита
54
Синама-Понголь
8
Колса
18
Диоп
18
Диоп
8
Колса
10
Мунитис
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Мунитис
16
Кеннеди
9
Розенберг
9
Розенберг
16
Кеннеди
54
Синама-Понголь
18
Перес
18
Перес
54
Синама-Понголь
7
Эдмилсон
20
Бутахар
20
Бутахар
7
Эдмилсон
16
Бертоло
77
Пинтер
77
Пинтер
16
Бертоло
Остались в запасе
Расинг
Сарагоса
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
29
Кевин Лакрус
ЦФ
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Остались в запасе
29
Кевин Лакрус
ЦФ
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Расинг - Сарагоса
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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