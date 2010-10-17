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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Альмерия
Расинг - Альмерия: обзор матча 17 октября 2010
Расинг
17.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
33'
П. Мунитис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Альмерия
Замена
Э. Бедиа
️️️️
П. Мунитис
Желтая карточка
Кеннеди
Замена
Л. Ульоа
️️️️
К. Гарсиа
Замена
Х. Гоитом
️️️️
Корона
Замена
И. Боладо
️️️️
М. Розенберг
Замена
Д. Валери
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Замена
М. Ласен
️️️️
Ариэль
Желтая карточка
С. Акасиете
Желтая карточка
Энрике
ГОЛ! 1:0!
П. Мунитис
Желтая карточка
П. Мунитис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
88
Мичел
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Тоньо
5
Сисма
3
Торрехон
3
Энрике
15
Перес
18
Диоп
8
Колса
16
Кеннеди
10
Мунитис
24
Ариэль
9
Розенберг
4-3-2-1
25
Алвес
21
Ортис
18
Акасиете
31
Гарсиа
88
Мичел
19
М'Бами
23
Бернандельо
7
Крусат
15
Корона
10
Пьятти
5
Уче
24
Ариэль
25
Ласен
25
Ласен
24
Ариэль
9
Розенберг
20
Боладо
20
Боладо
9
Розенберг
10
Мунитис
10
Бедиа
10
Бедиа
10
Мунитис
21
Ортис
8
Валери
8
Валери
21
Ортис
31
Гарсиа
11
Ульоа
11
Ульоа
31
Гарсиа
15
Корона
36
Гоитом
36
Гоитом
15
Корона
Остались в запасе
Расинг
Альмерия
1
Фабио Колторти
ВР
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Расинг - Альмерия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Эль Сардинеро
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