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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Реал
Расинг - Реал: обзор матча 06 марта 2011
Расинг
06.03.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 3
Завершен
Реал
70'
Кеннеди
23'
Э. Адебайор
27'
К. Бензема
75'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Реал
Замена
Алекс
️️️️
М. Озил
Замена
Тато
️️️️
М. Ласен
Пенальти не реализован!
Э. Адебайор
Желтая карточка
М. Торрехон
Замена
Ариэль
️️️️
Д. Дос Сантос
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Э. Гранеро
Замена
С. Каналес
️️️️
К. Бензема
Замена
Ф. Перес
️️️️
П. Пинильос
ГОЛ! 1:3!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
ГОЛ! 1:2!
Кеннеди
Пас отдал
М. Ласен
Травма
Э. Адебайор
Желтая карточка
М. Розенберг
Пенальти не реализован!
П. Пинильос
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Кеннеди
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
36
Тато
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Алекс
АП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
25
Тоньо
18
Фернандес
4
Барба
3
Торрехон
14
Пинильос
25
Ласен
8
Колса
10
Дос Сантос
16
Кеннеди
10
Мунитис
9
Розенберг
4-2-2-2
12
Касильяс
6
Карвалью
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
23
Гранеро
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
9
Бензема
25
Адебайор
25
Ласен
36
Тато
36
Тато
25
Ласен
14
Пинильос
15
Перес
15
Перес
14
Пинильос
10
Дос Сантос
24
Ариэль
24
Ариэль
10
Дос Сантос
10
Озил
8
Алекс
8
Алекс
10
Озил
23
Гранеро
39
Альбиоль
39
Альбиоль
23
Гранеро
9
Бензема
20
Каналес
20
Каналес
9
Бензема
Остались в запасе
Расинг
Реал
1
Фабио Колторти
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
17
Хулиан Луке
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Ежи Дудек
ВР
14
Педро Леон
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
17
Хулиан Луке
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
14
Педро Леон
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Расинг - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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