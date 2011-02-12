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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Севилья
Расинг - Севилья: обзор матча 12 февраля 2011
Расинг
12.02.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 23 тур
3 : 2
Завершен
Севилья
12'
К. Фернандес
19'
И. Ракитич (АГ)
90+2'
М. Арана
40'
Ф. Фасио
83'
Л. Фабиано (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Севилья
+4
Желтая карточка
Ф. Фасио
ГОЛ! 3:2!
М. Арана
+2
Желтая карточка
Л. Акоста
Желтая карточка
П. Пинильос
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Фабиано
Желтая карточка
Кеннеди
Замена
Л. Акоста
️️️️
Д. Перотти
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Ариэль
Желтая карточка
А. Негредо
Замена
М. Арана
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Д. Капель
️️️️
М. Дабо
Замена
Д. Сисма
️️️️
П. Мунитис
Желтая карточка
Ариэль
+1
Замена
Л. Фабиано
️️️️
Алексис
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фасио
Пас отдал
И. Ракитич
Красная карточка
К. Фернандес
Травма
М. Дабо
Желтая карточка
П. Мунитис
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Ракитич
19'
17'
Пенальти не реализован!
А. Негредо
ГОЛ! 1:0!
К. Фернандес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЛВ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
АП
16
Кеннеди
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Федерико Фасио
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Расинг
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
20
Иван Боладо
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
4-2-3-1
25
Тоньо
18
Фернандес
3
Торрехон
3
Энрике
14
Пинильос
8
Колса
25
Ласен
8
Гонсалес
10
Мунитис
16
Кеннеди
24
Ариэль
3-3-2-1-1
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
4
Алексис
35
Дабо
17
Медель
3
Наварро
11
Ракитич
17
Фасио
8
Перотти
21
Негредо
10
Мунитис
5
Сисма
5
Сисма
10
Мунитис
8
Гонсалес
17
Арана
17
Арана
8
Гонсалес
24
Ариэль
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
24
Ариэль
35
Дабо
17
Капель
17
Капель
35
Дабо
8
Перотти
9
Акоста
9
Акоста
8
Перотти
4
Алексис
9
Фабиано
9
Фабиано
4
Алексис
Остались в запасе
Расинг
Севилья
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Хави Варас
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Расинг - Севилья
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Эль Сардинеро
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 23:55 (прямая)
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