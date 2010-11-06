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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Расинг
Реал Сосьедад - Расинг: обзор матча 06 ноября 2010
Реал Сосьедад
06.11.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Расинг
7'
Х. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Расинг
Желтая карточка
М. Торрехон
Замена
Д. Эстрада
️️️️
М. Аранбуру
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
Д. Ривас
Замена
Э. Бедиа
️️️️
Кеннеди
Замена
И. Боладо
️️️️
Ариэль
Желтая карточка
Г. Колса
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Ф. Перес
Замена
М. Ласен
️️️️
П. Диоп
Желтая карточка
П. Диоп
12'
Желтая карточка
Кеннеди
ГОЛ! 1:0!
Х. Льоренте
Пас отдал
Х. Прието
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
4-4-2
1
Браво
19
Мартинес
3
де ла Белья
4
Лабака
3
Гонсалес
19
Ривас
17
Зурутуса
11
Аранбуру
10
Прието
12
Льоренте
7
Гризманн
4-1-1-2-2
25
Тоньо
15
Перес
3
Торрехон
3
Энрике
5
Сисма
18
Диоп
8
Колса
10
Мунитис
16
Кеннеди
9
Розенберг
24
Ариэль
7
Гризманн
8
Сарпонг
8
Сарпонг
7
Гризманн
11
Аранбуру
22
Эстрада
22
Эстрада
11
Аранбуру
17
Зурутуса
6
Элустондо
6
Элустондо
17
Зурутуса
18
Диоп
25
Ласен
25
Ласен
18
Диоп
24
Ариэль
20
Боладо
20
Боладо
24
Ариэль
16
Кеннеди
10
Бедиа
10
Бедиа
16
Кеннеди
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Расинг
13
Эно Зубикараи
ВР
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Реал Сосьедад - Расинг
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Реале Арена
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