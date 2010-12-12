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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Расинг
Мальорка - Расинг: обзор матча 12 декабря 2010
Мальорка
12.12.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 1
Завершен
Расинг
90+2'
О. Серрано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Расинг
+2
ГОЛ! 0:1!
О. Серрано
Пас отдал
И. Боладо
Замена
О. Серрано
️️️️
Кеннеди
Замена
И. Боладо
️️️️
М. Розенберг
Замена
Ариэль
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
И. Рамис
Замена
В. Касадесус
️️️️
Г. Кастро
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Д. Де Гузман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
16
Кеннеди
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
0
Туни
ЛВ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Расинг
5
Доминго Сисма
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
4-5-1
13
Ават
22
Корралес
16
Нуньеш
4
Рамис
22
Сендрос
19
Марти
3
Виктор
7
Перейра
18
Де Гузман
5
Кастро
9
Вебо
4-3-2-1
25
Тоньо
14
Пинильос
3
Торрехон
3
Энрике
18
Фернандес
25
Ласен
8
Колса
8
Гонсалес
16
Кеннеди
10
Мунитис
9
Розенберг
18
Де Гузман
10
Нсуе
10
Нсуе
18
Де Гузман
5
Кастро
11
Касадесус
11
Касадесус
5
Кастро
16
Кеннеди
11
Серрано
11
Серрано
16
Кеннеди
9
Розенберг
20
Боладо
20
Боладо
9
Розенберг
8
Гонсалес
24
Ариэль
24
Ариэль
8
Гонсалес
Остались в запасе
Мальорка
Расинг
1
Герман Люкс
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
0
Туни
ЛВ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
5
Доминго Сисма
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
0
Туни
ЛВ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Остались в запасе
5
Доминго Сисма
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Мальорка - Расинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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