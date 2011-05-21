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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Атлетик
Расинг - Атлетик: обзор матча 21 мая 2011
Расинг
21.05.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 38 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
87'
Кеннеди
21'
Д. Лопес
22'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Атлетик
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Д. Лопес
ГОЛ! 1:2!
Кеннеди
Пас отдал
М. Ласен
Замена
И. Габилондо
️️️️
И. Муньяин
Замена
Д. Сисма
️️️️
П. Мунитис
Вторая желтая
Ф. Перес
Замена
И. Гомес
️️️️
Г. Токеро
Замена
И. Боладо
️️️️
М. Розенберг
Желтая карточка
Энрике
Замена
Кеннеди
️️️️
П. Пинильос
Желтая карточка
Ф. Перес
ГОЛ! 0:2!
Ф. Льоренте
ГОЛ! 0:1!
Д. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Расинг
5
Доминго Сисма
ЛЗ
16
Кеннеди
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
Атлетик
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Тоньо
14
Пинильос
3
Торрехон
3
Энрике
18
Фернандес
15
Перес
6
Циолис
25
Ласен
10
Мунитис
10
Дос Сантос
9
Розенберг
4-2-1-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
5
Экиза
45
Аморебиета
19
Кастильо
6
Орбаис
88
Мартинес
27
Лопес
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
10
Мунитис
5
Сисма
5
Сисма
10
Мунитис
14
Пинильос
16
Кеннеди
16
Кеннеди
14
Пинильос
9
Розенберг
20
Боладо
20
Боладо
9
Розенберг
10
Муньяин
11
Габилондо
11
Габилондо
10
Муньяин
27
Лопес
18
Гурпеги
18
Гурпеги
27
Лопес
23
Токеро
11
Гомес
11
Гомес
23
Токеро
Остались в запасе
Расинг
Атлетик
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Расинг - Атлетик
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Сардинеро
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