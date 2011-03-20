Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Реал Сосьедад
Расинг - Реал Сосьедад: обзор матча 20 марта 2011
Расинг
20.03.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
43'
Кеннеди
77'
Д. Дос Сантос
72'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Реал Сосьедад
Желтая карточка
М. Лабака
Замена
П. Пинильос
️️️️
Кеннеди
Замена
П. Сутил
️️️️
М. Аранбуру
Замена
П. Диоп
️️️️
М. Ласен
ГОЛ! 2:1!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
Д. Сисма
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Х. Прието
Желтая карточка
М. Ласен
Замена
Д. Ифран
️️️️
Р. Тамудо
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
М. Гонсалес
Замена
Ариэль
️️️️
М. Розенберг
ГОЛ! 1:0!
Кеннеди
Желтая карточка
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
17
Хулиан Луке
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
4-2-2-2
25
Тоньо
5
Сисма
3
Торрехон
4
Барба
15
Перес
25
Ласен
8
Колса
16
Кеннеди
10
Мунитис
9
Розенберг
10
Дос Сантос
3-2-3-2
1
Браво
15
Ансотеги
4
Лабака
3
Гонсалес
19
Мартинес
3
де ла Белья
6
Элустондо
11
Аранбуру
10
Прието
7
Гризманн
23
Тамудо
16
Кеннеди
14
Пинильос
14
Пинильос
16
Кеннеди
25
Ласен
18
Диоп
18
Диоп
25
Ласен
9
Розенберг
24
Ариэль
24
Ариэль
9
Розенберг
3
Гонсалес
17
Зурутуса
17
Зурутуса
3
Гонсалес
11
Аранбуру
11
Сутил
11
Сутил
11
Аранбуру
23
Тамудо
21
Ифран
21
Ифран
23
Тамудо
Остались в запасе
Расинг
Реал Сосьедад
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
19
Диего Ривас
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
19
Диего Ривас
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Расинг - Реал Сосьедад
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эль Сардинеро
Новости команд
Все
Расинг
Реал Сосьедад
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+