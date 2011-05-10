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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Атлетико
Расинг - Атлетико: обзор матча 10 мая 2011
Расинг
10.05.2011, вторник, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
38'
Кеннеди
48'
М. Розенберг
11'
М. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Атлетико
Желтая карточка
Тоньо
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Тиагу
Замена
Ф. Перес
️️️️
Кеннеди
Замена
Ф. Луис
️️️️
А. Лопес
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Замена
Х. Луке
️️️️
Д. Дос Сантос
Замена
К. Фернандес
️️️️
П. Мунитис
Замена
Д. Форлан
️️️️
Элиас
ГОЛ! 2:1!
М. Розенберг
Пас отдал
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
ГОЛ! 1:1!
Кеннеди
Желтая карточка
А. Гонсалес
20'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
16
Кеннеди
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Элиас
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
17
Хулиан Луке
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
4-2-2-2
25
Тоньо
5
Сисма
27
Гонсалес
3
Энрике
14
Пинильос
25
Ласен
6
Циолис
10
Мунитис
16
Кеннеди
10
Дос Сантос
9
Розенберг
3-2-4-1
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
4
Суарес
18
Домингес
20
Валера
3
Лопес
19
Рейес
6
Коке
5
Тиагу
7
Элиас
10
Агуэро
10
Мунитис
18
Фернандес
18
Фернандес
10
Мунитис
16
Кеннеди
15
Перес
15
Перес
16
Кеннеди
10
Дос Сантос
17
Луке
17
Луке
10
Дос Сантос
3
Лопес
16
Луис
16
Луис
3
Лопес
5
Тиагу
8
Мерида
8
Мерида
5
Тиагу
7
Элиас
10
Форлан
10
Форлан
7
Элиас
Остались в запасе
Расинг
Атлетико
1
Фабио Колторти
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Жоэль
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
24
Ариэль
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Расинг - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эль Сардинеро
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