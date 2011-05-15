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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Расинг
Спортинг - Расинг: обзор матча 15 мая 2011
Спортинг
15.05.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Расинг
44'
М. Де лас Куэвас
52'
Н. Ново
32'
К. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Расинг
Замена
А. Каштру
️️️️
Д. Кастро
Замена
М. Ласен
️️️️
Тато
Замена
Ф. Перес
️️️️
П. Мунитис
Замена
Л. Моран
️️️️
Н. Ново
Замена
А. Лора
️️️️
Р. Састре
Замена
Ариэль
️️️️
М. Розенберг
ГОЛ! 2:1!
Н. Ново
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 1:1!
М. Де лас Куэвас
Пас отдал
Д. Кастро
ГОЛ! 0:1!
К. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
36
Тато
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Спортинг
11
Альберто Лора
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
18
Луис Моран
ПВ
Расинг
15
Франсис Перес
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
24
Ариэль
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
3
Анхель
4
Ботиа
14
Эрнандес
0
Састре
10
Касес
5
Ривера
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
10
Ново
18
Баррал
4-2-2-2
0
Фернандес
14
Пинильос
3
Энрике
3
Торрехон
18
Фернандес
36
Тато
6
Циолис
10
Мунитис
17
Луке
20
Боладо
9
Розенберг
0
Састре
11
Лора
11
Лора
0
Састре
17
Кастро
8
Каштру
8
Каштру
17
Кастро
10
Ново
18
Моран
18
Моран
10
Ново
10
Мунитис
15
Перес
15
Перес
10
Мунитис
36
Тато
25
Ласен
25
Ласен
36
Тато
9
Розенберг
24
Ариэль
24
Ариэль
9
Розенберг
Остались в запасе
Спортинг
Расинг
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Спортинг - Расинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
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1 : 2
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0 : 3
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Расинг
2 : 1
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2 : 0
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Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эль Молинон
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