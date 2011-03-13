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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Расинг
Осасуна - Расинг: обзор матча 13 марта 2011
Осасуна
13.03.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
3 : 1
Завершен
Расинг
20'
К. Сола
24'
Д. Некунам (П)
50'
Ф. Сориано
52'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Расинг
Желтая карточка
Д. Некунам
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Х. Камуньяс
Замена
А. Дамиа
️️️️
К. Сола
Замена
К. Вадоч
️️️️
А. Сехудо
Вторая желтая
Ф. Сориано
Замена
П. Диоп
️️️️
М. Ласен
Желтая карточка
Ф. Сориано
Желтая карточка
М. Розенберг
ГОЛ! 3:1!
М. Розенберг
Пас отдал
М. Ласен
ГОЛ! 3:0!
Ф. Сориано
Пас отдал
Х. Камуньяс
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Ариэль
Замена
Ф. Перес
️️️️
Кеннеди
Желтая карточка
Энрике
Желтая карточка
П. Мунитис
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Некунам
ГОЛ! 1:0!
К. Сола
Пас отдал
А. Сехудо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Лоло
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
20
Иван Боладо
ЦФ
3-5-1-1
1
Рикарду
18
Монреаль
4
Фланьо
22
Нельсон
17
Камуньяс
23
Сориано
10
Пуньяль
6
Некунам
16
Сехудо
8
Лоло
9
Сола
4-2-2-2
25
Тоньо
14
Пинильос
3
Торрехон
3
Энрике
18
Фернандес
25
Ласен
8
Колса
10
Мунитис
16
Кеннеди
24
Ариэль
9
Розенберг
9
Сола
2
Дамиа
2
Дамиа
9
Сола
17
Камуньяс
11
Кальеха
11
Кальеха
17
Камуньяс
16
Сехудо
32
Вадоч
32
Вадоч
16
Сехудо
16
Кеннеди
15
Перес
15
Перес
16
Кеннеди
25
Ласен
18
Диоп
18
Диоп
25
Ласен
24
Ариэль
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
24
Ариэль
Остались в запасе
Осасуна
Расинг
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
1
Фабио Колторти
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Осасуна - Расинг
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эль Садар
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