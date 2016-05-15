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Сауль
Статистика
Сауль - статистика
Завершил карьеру
24 мая 1986 (40), Овьедо
#11 | Полузащитник
178 см
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
29
4
4
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
4 : 2
15.05.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1 : 1
08.05.2016
Бетис
61' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1 : 1
23.04.2016
Депортиво
80' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
4 : 0
20.04.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Реал
4 : 0
09.04.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эйбар
1 : 2
03.04.2016
Вильярреал
89' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 1
18.03.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эйбар
0 : 4
06.03.2016
Барселона
67' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1 : 0
02.03.2016
Эйбар
85' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
0 : 1
26.02.2016
Лас-Пальмас
67' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
3 : 2
21.02.2016
Эйбар
66' - 90'
83'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2 : 0
14.02.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
3 : 1
06.02.2016
Эйбар
85' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
1 : 2
30.01.2016
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
5 : 2
24.01.2016
Эйбар
1' - 57'
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
5 : 1
18.01.2016
Гранада
72' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2016
Эспаньол
90' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
0 : 4
03.01.2016
Эйбар
61' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эйбар
2 : 0
30.12.2015
Спортинг
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2 : 0
20.12.2015
Эйбар
1' - 23'
Испания. Примера, 15 тур
Эйбар
1 : 1
13.12.2015
Валенсия
1' - 85'
66'
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
06.12.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эйбар
0 : 2
29.11.2015
Реал
1' - 85'
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
1 : 1
22.11.2015
Эйбар
1' - 80'
Испания. Примера, 11 тур
Эйбар
3 : 1
07.11.2015
Хетафе
1' - 90'
62'
29'
51'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
1 : 0
01.11.2015
Райо Вальекано
1' - 75'
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
3 : 1
25.10.2015
Эйбар
78' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2015
Севилья
1' - 70'
8'
Испания. Примера, 7 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
03.10.2015
Эйбар
1' - 90'
7'
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
1 : 1
26.09.2015
Сельта
1' - 69'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 2
23.09.2015
Эйбар
61' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0 : 2
19.09.2015
Атлетико
1' - 71'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0 : 0
13.09.2015
Эйбар
1' - 66'
Испания. Примера, 2 тур
Эйбар
2 : 0
30.08.2015
Атлетик
1' - 76'
34'
61'
Испания. Примера, 1 тур
Гранада
1 : 3
24.08.2015
Эйбар
1' - 76'
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