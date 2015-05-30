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Хавьер Савиола
Статистика
Хавьер Савиола - статистика
Завершил карьеру
11 декабря 1981 (44)
#16 | Нападающий
169 см | 63 кг
Аргентина | Испания
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
15
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Верона
2 : 2
30.05.2015
Ювентус
84' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
2 : 2
24.05.2015
Верона
69' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
2 : 1
17.05.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
2 : 2
10.05.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
0 : 1
03.05.2015
Удинезе
77' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1 : 1
29.04.2015
Верона
76' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
3 : 2
26.04.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 1
20.04.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 3
11.04.2015
Интер
75' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3 : 3
04.04.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2 : 0
22.03.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
2 : 0
15.03.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
2 : 2
07.03.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1 : 1
22.02.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
5 : 2
15.02.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 3
07.02.2015
Торино
1' - 80'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
2 : 1
01.02.2015
Верона
81' - 90'
90'
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
1 : 0
25.01.2015
Аталанта
1' - 90'
53'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
4 : 0
18.01.2015
Верона
62' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3 : 1
11.01.2015
Парма
1' - 74'
39'
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
0 : 0
06.01.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
0 : 1
21.12.2014
Кьево
85' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1 : 2
14.12.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1 : 3
08.12.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
2 : 1
29.11.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1 : 2
23.11.2014
Фиорентина
82' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 2
09.11.2014
Верона
81' - 90'
90'
Италия. Серия А, 10 тур
Чезена
1 : 1
03.11.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1 : 1
30.10.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
6 : 2
26.10.2014
Верона
73' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
1 : 3
19.10.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1 : 0
04.10.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 0
27.09.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
2 : 2
24.09.2014
Дженоа
1' - 68'
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
0 : 1
21.09.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
2 : 1
15.09.2014
Палермо
Был в запасе
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