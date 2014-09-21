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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Верона
Торино - Верона: обзор матча 21 сентября 2014
Торино
21.09.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Верона
66'
А. Ионицэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Верона
89'
Замена
Р. Маркес Пинто
️️️️
Н. Лопес
Пенальти не реализован!
О. Эль-Каддури
88'
Желтая карточка
Б. Перес
82'
80'
Желтая карточка
Н. Лопес
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Ф. Квальярелла
71'
Замена
Б. Перес
️️️️
К. Молинаро
69'
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Ионицэ
Пас отдал
Ф. Соренсен
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
65'
65'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Б. Янкович
64'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Л. Христодулопулос
Желтая карточка
Ч. Бово
60'
Замена
Х. Санчес Миньо
️️️️
М. Бенасси
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Верона
77
Рафаэль
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
7
Нене
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
83
Бово
24
Моретти
15
Глик
3
Молинаро
36
Дармиан
5
Вивес
7
Эль-Каддури
24
Бенасси
11
Амаури
27
Квальярелла
4-3-2
77
Рафаэль
4
Маркес
18
Морас
4
Соренсен
28
Бривио
9
Чантурия
77
Тахцидис
7
Христодулопулос
18
Тони
7
Янкович
24
Бенасси
14
Санчес Миньо
14
Санчес Миньо
24
Бенасси
3
Молинаро
33
Перес
33
Перес
3
Молинаро
27
Квальярелла
9
Ларрондо
9
Ларрондо
27
Квальярелла
Лопес
25
Маркес Пинто
25
Маркес Пинто
Лопес
7
Христодулопулос
17
Ионицэ
17
Ионицэ
7
Христодулопулос
7
Янкович
11
Лопес
11
Лопес
7
Янкович
Остались в запасе
Торино
Верона
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Нене
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Нене
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Торино - Верона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Стадио Олимпико
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