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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Верона
Палермо - Верона: обзор матча 01 февраля 2015
Палермо
01.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Верона
18'
П. Дибала
79'
А. Белотти
8'
П. Тахцидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Верона
90'
Желтая карточка
Х. Савиола
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Лазаар
87'
Желтая карточка
С. Анджелкович
82'
81'
Замена
Х. Савиола
️️️️
И. Мартич
Замена
И. Чочев
️️️️
Ф. Васкес
81'
ГОЛ! 2:1!
А. Белотти
Пас отдал
Ф. Васкес
79'
70'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Н. Лопес
Замена
А. Белотти
️️️️
М. Яяло
70'
19'
Желтая карточка
Р. Маркес Пинто
ГОЛ! 1:1!
П. Дибала
18'
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Тахцидис
Пас отдал
Л. Греко
5'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Д. Сала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
3-5-1-1
70
Соррентино
21
Гонсалес
4
Анджелкович
2
Витьелло
18
Яяло
33
Лазаар
8
Баррето
19
Больцони
89
Морганелла
20
Васкес
21
Дибала
3-2-3-2
22
Бенусси
4
Маркес
25
Маркес Пинто
18
Морас
27
Мартич
28
Бривио
7
Сала
77
Тахцидис
19
Греко
11
Лопес
18
Тони
33
Лазаар
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Лазаар
20
Васкес
18
Чочев
18
Чочев
20
Васкес
18
Яяло
11
Белотти
11
Белотти
18
Яяло
11
Лопес
70
Фернандиньо
70
Фернандиньо
11
Лопес
7
Сала
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
7
Сала
27
Мартич
16
Савиола
16
Савиола
27
Мартич
Остались в запасе
Палермо
Верона
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
21
Хуанито
ЛВ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
21
Хуанито
ЛВ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Палермо - Верона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Ренцо Барбера
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