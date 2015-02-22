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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Рома
Верона - Рома: обзор матча 22 февраля 2015
Верона
22.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Рома
38'
С. Кейта (АГ)
26'
Ф. Тотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Рома
87'
Желтая карточка
Р. Наингголан
86'
Желтая карточка
К. Манолас
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Хуанито
83'
82'
Замена
Д. Верде
️️️️
М. Пьянич
Замена
Л. Греко
️️️️
Б. Янкович
69'
Замена
М. Оббади
️️️️
А. Ионицэ
69'
Желтая карточка
Хуанито
68'
Желтая карточка
Л. Тони
68'
68'
Желтая карточка
Э. Коул
65'
Замена
С. Думбия
️️️️
Ф. Тотти
40'
Замена
В. Торосидис
️️️️
А. Флоренци
39'
Травма
А. Флоренци
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Кейта
38'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
М. Пьянич
Желтая карточка
Б. Янкович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ПЗ
7
Бошко Янкович
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ОП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
21
Хуанито
ПП
18
Лука Тони
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Верона
21
Мунир Оббади
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
19
Леандро Греко
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-1-4-1
22
Бенусси
28
Бривио
18
Морас
4
Маркес
5
Пизано
77
Тахцидис
7
Янкович
20
Халлфредссон
17
Ионицэ
21
Хуанито
18
Тони
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
13
Астори
44
Манолас
3
Коул
20
Кейта
44
Наингголан
15
Пьянич
22
Льяич
27
Жервиньо
10
Тотти
17
Ионицэ
21
Оббади
21
Оббади
17
Ионицэ
7
Янкович
19
Греко
19
Греко
7
Янкович
21
Хуанито
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
21
Хуанито
24
Флоренци
35
Торосидис
35
Торосидис
24
Флоренци
10
Тотти
22
Думбия
22
Думбия
10
Тотти
15
Пьянич
10
Верде
10
Верде
15
Пьянич
Остались в запасе
Верона
Рома
70
Фернандиньо
ЦФ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
70
Фернандиньо
ЦФ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Верона - Рома
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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