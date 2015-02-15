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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Верона
Дженоа - Верона: обзор матча 15 февраля 2015
Дженоа
15.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
5 : 2
Завершен
Верона
9'
А. Агостини (АГ)
13'
М. Ньянг
30'
М. Ньянг
66'
А. Бертолаччи
86'
Д. Перотти
20'
Л. Тони
57'
Л. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Верона
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Я. Фальке
88'
ГОЛ! 5:2!
Д. Перотти
Пас отдал
Я. Фальке
86'
82'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Хуанито
80'
Желтая карточка
Э. Пизано
74'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Э. Халлфредссон
Замена
Л. Паволетти
️️️️
М. Ньянг
74'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
73'
ГОЛ! 4:2!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Д. Лаксальт
66'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
З. Бергдич
65'
57'
ГОЛ! 3:2!
Л. Тони
Пас отдал
Э. Халлфредссон
50'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
44'
Желтая карточка
Л. Греко
40'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
В. Морас
ГОЛ! 3:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Эденилсон
30'
25'
Желтая карточка
П. Тахцидис
20'
ГОЛ! 2:1!
Л. Тони
Пас отдал
Л. Христодулопулос
ГОЛ! 2:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Я. Фальке
13'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Агостини
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Джузеппе Панико
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
87
Де Майо
19
Бергдич
4
Иццо
14
Ронкалья
33
Куцка
91
Бертолаччи
88
Эденилсон
44
Фальке
8
Перотти
99
Ньянг
4-4-1-1
22
Бенусси
25
Маркес Пинто
5
Пизано
18
Морас
33
Агостини
19
Греко
7
Христодулопулос
20
Халлфредссон
77
Тахцидис
21
Хуанито
18
Тони
19
Бергдич
93
Лаксальт
93
Лаксальт
19
Бергдич
44
Фальке
45
Мандрагора
45
Мандрагора
44
Фальке
99
Ньянг
30
Паволетти
30
Паволетти
99
Ньянг
18
Морас
4
Соренсен
4
Соренсен
18
Морас
20
Халлфредссон
17
Ионицэ
17
Ионицэ
20
Халлфредссон
21
Хуанито
11
Лопес
11
Лопес
21
Хуанито
Остались в запасе
Дженоа
Верона
11
Джузеппе Панико
ЦФ
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
70
Фернандиньо
ЦФ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
11
Джузеппе Панико
ЦФ
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
70
Фернандиньо
ЦФ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Дженоа - Верона
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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