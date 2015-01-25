Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Аталанта
Верона - Аталанта: обзор матча 25 января 2015
Верона
25.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
53'
Х. Савиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Аталанта
90'
+2
Желтая карточка
Д. Базелли
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
86'
79'
Замена
А. Гомес
️️️️
Х. Денис
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Л. Христодулопулос
75'
Замена
И. Мартич
️️️️
Д. Сала
71'
69'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
К. Дель Гроссо
61'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Л. Чигарини
ГОЛ! 1:0!
Х. Савиола
Пас отдал
Л. Христодулопулос
53'
Замена
Р. Маркес Пинто
️️️️
Р. Маркес
46'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
15'
12'
Желтая карточка
Х. Денис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
79
Сальваторе Молина
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-4-2
22
Бенусси
28
Бривио
18
Морас
4
Соренсен
4
Маркес
7
Сала
7
Христодулопулос
20
Халлфредссон
77
Тахцидис
18
Тони
16
Савиола
3-2-3-2
57
Спортиелло
6
Беллини
20
Бьява
2
Стендардо
77
Дзаппакоста
36
Дель Гроссо
8
Чигарини
14
Кармона
10
Моралес
19
Денис
51
Пинилья
4
Маркес
25
Маркес Пинто
25
Маркес Пинто
4
Маркес
7
Сала
27
Мартич
27
Мартич
7
Сала
7
Христодулопулос
17
Ионицэ
17
Ионицэ
7
Христодулопулос
36
Дель Гроссо
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
36
Дель Гроссо
8
Чигарини
33
Базелли
33
Базелли
8
Чигарини
19
Денис
10
Гомес
10
Гомес
19
Денис
Остались в запасе
Верона
Аталанта
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
21
Хуанито
ЛВ
11
Николас Лопес
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
79
Сальваторе Молина
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
21
Хуанито
ЛВ
11
Николас Лопес
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
79
Сальваторе Молина
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Верона - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Верона
Аталанта
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+