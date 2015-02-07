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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Торино
Верона - Торино: обзор матча 07 февраля 2015
Верона
07.02.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 3
Завершен
Торино
83'
Л. Тони
32'
Д. Мартинес
50'
Ф. Квальярелла (П)
90+2'
О. Эль-Каддури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Торино
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
Д. Мартинес
90'
Желтая карточка
Д. Паделли
ГОЛ! 1:2!
Л. Тони
Пас отдал
Хуанито
83'
81'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
М. Бенасси
Замена
Фернандиньо
️️️️
Х. Савиола
80'
72'
Замена
Амаури
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Хуанито
️️️️
Э. Пизано
72'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Э. Халлфредссон
71'
59'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
А. Фарнеруд
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Р. Маркес
49'
38'
Желтая карточка
Ч. Бово
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
23'
Желтая карточка
К. Глик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
3-2-3-2
22
Бенусси
4
Маркес
5
Пизано
25
Маркес Пинто
33
Агостини
18
Морас
19
Греко
77
Тахцидис
20
Халлфредссон
16
Савиола
18
Тони
4-4-2
93
Паделли
83
Бово
24
Моретти
15
Глик
3
Молинаро
9
Фарнеруд
24
Бенасси
5
Вивес
33
Перес
77
Мартинес
27
Квальярелла
16
Савиола
70
Фернандиньо
70
Фернандиньо
16
Савиола
20
Халлфредссон
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
20
Халлфредссон
5
Пизано
21
Хуанито
21
Хуанито
5
Пизано
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
24
Бенасси
15
Гонсалес
15
Гонсалес
24
Бенасси
27
Квальярелла
11
Амаури
11
Амаури
27
Квальярелла
Остались в запасе
Верона
Торино
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Верона - Торино
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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