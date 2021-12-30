|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|30
|12
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2022
|74' -89'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|15.04.2022
|1' -76'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.04.2022
|81' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|06.04.2022
|78' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Ковентри (Ковентри)
|02.04.2022
|66' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|30.01.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.01.2022
|1' -78'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Барнсли (Барнсли)
|22.01.2022
|1' -84'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|48' 35'
|15.01.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|90'
|30.12.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|26.12.2021
|1' -74'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.12.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|55' 72'
|11.12.2021
|1' -86'
|Суонси (Суонси)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|50' 48'
|04.12.2021
|1' -85'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|72'
|26.11.2021
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|23.11.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|20.11.2021
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|06.11.2021
|1' -71'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Престон (Престон)
|32' 70' 51'
|02.11.2021
|63' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|83'
|29.10.2021
|1' -61'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|16.10.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|61'
|02.10.2021
|1' -77'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|11' 67'
|29.09.2021
|60' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|82'
|25.09.2021
|1' -27'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|18.09.2021
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22'
|15.09.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|12.09.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|23'
|28.08.2021
|69' -89'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.08.2021
|70' -89'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.08.2021
|1' -89'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|14.08.2021
|76' -88'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Борнмут (Борнмут)