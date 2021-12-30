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    Льюис Граббан - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Льюис
    Фамилия Граббан
    Состав Без клуба
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 января 1988 (35 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 30 12 3 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.04.2022 74' -89' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    15.04.2022 1' -76' Лутон Таун (Лутон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    09.04.2022 81' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    06.04.2022 78' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Ковентри (Ковентри)
    02.04.2022 66' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.01.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    25.01.2022 1' -78' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Барнсли (Барнсли)
    22.01.2022 1' -84' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    48' 35'
    15.01.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    90'
    30.12.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    26.12.2021 1' -74' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.12.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    55' 72'
    11.12.2021 1' -86' Суонси (Суонси) 1:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    50' 48'
    04.12.2021 1' -85' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    72'
    26.11.2021 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    23.11.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Лутон Таун (Лутон)
    20.11.2021 1' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    06.11.2021 1' -71' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Престон (Престон)
    32' 70' 51'
    02.11.2021 63' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    83'
    29.10.2021 1' -61' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    16.10.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    61'
    02.10.2021 1' -77' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    11' 67'
    29.09.2021 60' -90' Барнсли (Барнсли) 1:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    82'
    25.09.2021 1' -27' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    18.09.2021 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22'
    15.09.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    12.09.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    23'
    28.08.2021 69' -89' Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.08.2021 70' -89' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.08.2021 1' -89' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    14.08.2021 76' -88' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Борнмут (Борнмут)
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