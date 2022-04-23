Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Льюис Граббан - статистика

Завершил карьеру
12 января 1988 (38), Лондон
#11 | Нападающий
183 см | 78 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
30
12
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 1
23.04.2022
Ноттингем Форест
74' - 89'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лутон Таун
1 : 0
15.04.2022
Ноттингем Форест
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
09.04.2022
Бирмингем Сити
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
06.04.2022
Ковентри
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Блэкпул
1 : 4
02.04.2022
Ноттингем Форест
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Кардифф
2 : 1
30.01.2022
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
25.01.2022
Барнсли
1' - 78'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
22.01.2022
Дерби Каунти
1' - 84'
48'
35'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
0 : 1
15.01.2022
Ноттингем Форест
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
30.12.2021
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Мидлсбро
2 : 0
26.12.2021
Ноттингем Форест
1' - 74'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
18.12.2021
Халл Сити
1' - 90'
55'
72'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Суонси
1 : 4
11.12.2021
Ноттингем Форест
1' - 86'
50'
48'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
04.12.2021
Питерборо Юнайтед
1' - 85'
72'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Вест Бромвич
0 : 0
26.11.2021
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
23.11.2021
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рединг
1 : 1
20.11.2021
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
06.11.2021
Престон
1' - 71'
32, 70'
51'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
02.11.2021
Шеффилд Юнайтед
63' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
29.10.2021
Ноттингем Форест
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
16.10.2021
Блэкпул
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
0 : 3
02.10.2021
Ноттингем Форест
1' - 77'
11'
67'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Барнсли
1 : 3
29.09.2021
Ноттингем Форест
60' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
25.09.2021
Миллуолл
1' - 27'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
18.09.2021
Ноттингем Форест
1' - 90'
22'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
15.09.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
12.09.2021
Кардифф
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 1
28.08.2021
Ноттингем Форест
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Сток Сити
1 : 0
21.08.2021
Ноттингем Форест
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
18.08.2021
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
14.08.2021
Борнмут
76' - 90'
Главные новости
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
2
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
4
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
43
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+