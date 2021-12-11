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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Ноттингем Форест
Суонси - Ноттингем Форест: обзор матча 11 декабря 2021
Суонси
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 4
Завершен
Ноттингем Форест
63'
Ж. Пироэ
48'
Ф. Зинкернагель
50'
Л. Граббан
68'
Б. Джонсон
90+4'
Кафу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ноттингем Форест
90'
+5
Желтая карточка
Кафу
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
Кафу
Пас отдал
Л. Тэйлор
89'
Замена
Г. Бонг
️️️️
Ж. Осеи-Туту
86'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
68'
ГОЛ! 1:3!
Б. Джонсон
67'
Замена
Кафу
️️️️
Ф. Зинкернагель
66'
Желтая карточка
С. Маккена
ГОЛ! 1:2!
Ж. Пироэ
63'
Замена
М. Обафеми
️️️️
К. Смит
56'
55'
Желтая карточка
Д. Спенс
Желтая карточка
Б. Кабанго
55'
50'
ГОЛ! 0:2!
Л. Граббан
Пас отдал
Б. Джонсон
48'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
Л. Граббан
Замена
Д. Латибодье
️️️️
И. Лейрд
45'
+2
Желтая карточка
К. Смит
31'
20'
Желтая карточка
Ж. Осеи-Туту
Желтая карточка
Ф. Даунс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
2
Жорди Осеи-Туту
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Суонси
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
11
Лайам Каллен
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4-4-2
29
Хамер
3
Мэннинг
6
Беннетт
5
Кабанго
2
Лейрд
8
Смит
4
Даунс
10
Нтчам
6
Гримес
9
Пироэ
35
Патерсон
3-1-2-2-2
30
Самба
26
Маккена
6
Уорролл
99
Спенс
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
11
Зинкернагель
22
Джонсон
2
Осеи-Туту
11
Граббан
2
Лейрд
22
Латибодье
22
Латибодье
2
Лейрд
8
Смит
21
Обафеми
21
Обафеми
8
Смит
2
Осеи-Туту
13
Бонг
13
Бонг
2
Осеи-Туту
11
Зинкернагель
88
Кафу
88
Кафу
11
Зинкернагель
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
Остались в запасе
Суонси
Ноттингем Форест
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
11
Лайам Каллен
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
77
Алекс Майтен
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
11
Лайам Каллен
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
77
Алекс Майтен
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Суонси - Ноттингем Форест
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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