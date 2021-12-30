Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 30 декабря 2021
Ноттингем Форест
30.12.2021, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
30'
Д. Холмс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
Ф. Зинкернагель
80'
78'
Желтая карточка
Л. Николлс
76'
Замена
Пипа
️️️️
Д. Синани
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
К. Силва
72'
68'
Замена
Д. Корома
️️️️
С. Томас
Замена
Кафу
️️️️
Б. Охеда
67'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Холмс
Пас отдал
Г. Тоффоло
Желтая карточка
Д. Уорролл
28'
15'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
14'
Желтая карточка
Д. Холмс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
22
Фин Бэк
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
14
Тайрис Форна
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
2
Пипа
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Самба
26
Маккена
6
Уорролл
99
Спенс
37
Гарнер
4
Коулбэк
8
Охеда
22
Джонсон
10
Силва
11
Зинкернагель
11
Граббан
3-3-1-4
6
Колуилл
5
Пирсон
15
Тоффоло
10
Синани
14
Холмс
27
О'Брайен
7
Томас
20
Тертон
7
Хай
25
Уорд
21
Николлс
11
Зинкернагель
12
Карвалью
12
Карвалью
11
Зинкернагель
8
Охеда
88
Кафу
88
Кафу
8
Охеда
10
Силва
33
Тэйлор
33
Тэйлор
10
Силва
10
Синани
2
Пипа
2
Пипа
10
Синани
7
Томас
37
Корома
37
Корома
7
Томас
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Фин Бэк
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
1
Райан Шофилд
ВР
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Фин Бэк
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+