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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Дерби Каунти
Ноттингем Форест - Дерби Каунти: обзор матча 22 января 2022
Ноттингем Форест
22.01.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
48'
Л. Граббан
82'
Б. Джонсон
87'
Т. Лоуренс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Дерби Каунти
90'
+6
Красная карточка
Р. Моррисон
Желтая карточка
Б. Самба
89'
89'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Лоуренс
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
84'
ГОЛ! 2:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
82'
77'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Л. Томпсон
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
К. Дэвис
68'
60'
Замена
Л. Планж
️️️️
К. Казим-Ричардс
56'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
51'
Желтая карточка
Р. Стирмен
ГОЛ! 1:0!
Л. Граббан
48'
Желтая карточка
Л. Граббан
35'
31'
Желтая карточка
Л. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
16
Лайам Томпсон
ЦП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Самба
3
Лоу
27
Кук
26
Маккена
99
Спенс
37
Гарнер
4
Коулбэк
22
Йетс
22
Джонсон
11
Граббан
9
Дэвис
3-3-1-4
14
Бирн
19
Стирмен
33
Дэйвис
18
Берд
12
Найт
16
Томпсон
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
2
Эбоселе
3
Бьюкэнан
21
Оллсоп
9
Дэвис
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
9
Дэвис
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
16
Томпсон
32
Сибли
32
Сибли
16
Томпсон
91
Казим-Ричардс
7
Планж
7
Планж
91
Казим-Ричардс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Дерби Каунти
10
Ксанде Силва
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Ноттингем Форест - Дерби Каунти
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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