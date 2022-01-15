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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ноттингем Форест
Миллуолл - Ноттингем Форест: обзор матча 15 января 2022
Миллуолл
15.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
90+1'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Ноттингем Форест
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Л. Граббан
85'
Желтая карточка
С. Маккена
73'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
К. Дэвис
Желтая карточка
Д. МакНамара
57'
Замена
B. Thompson
️️️️
О. Ожо
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Спенс
Замена
М. Беннетт
️️️️
Т. Брэдшоу
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
3-2-2-3
33
Биалковски
4
Хатчинсон
3
Уоллес
2
Мэлони
12
Эванс
5
Купер
9
Ожо
16
Митчелл
9
Брэдшоу
20
МакНамара
23
Афобе
4-1-2-1-2
30
Самба
99
Спенс
26
Маккена
6
Уорролл
27
Кук
37
Гарнер
4
Коулбэк
22
Йетс
22
Джонсон
11
Граббан
9
Дэвис
9
Ожо
8
8
9
Ожо
9
Брэдшоу
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Брэдшоу
9
Дэвис
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
9
Дэвис
Остались в запасе
Миллуолл
Ноттингем Форест
25
Джордж Лонг
ВР
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
10
Ксанде Силва
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Миллуолл - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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