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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Барнсли
Ноттингем Форест - Барнсли: обзор матча 25 января 2022
Ноттингем Форест
25.01.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
3 : 0
Завершен
Барнсли
15'
К. Дэвис
38'
Р. Йетс
75'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Барнсли
87'
Замена
Р. Вита
️️️️
Я. Мун
81'
Замена
D. Bremang
️️️️
А. Исека
81'
Замена
М. Вулф
️️️️
Р. Палмер
Замена
К. Силва
️️️️
Л. Граббан
78'
ГОЛ! 3:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Спенс
75'
Замена
М. Лоу
️️️️
К. Дэвис
69'
61'
Желтая карточка
М. Хелик
Желтая карточка
К. Дэвис
61'
Желтая карточка
Д. Гарнер
52'
ГОЛ! 2:0!
Р. Йетс
Пас отдал
Б. Джонсон
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Дэвис
15'
12'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
7'
Желтая карточка
Р. Палмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
70
Ateef Konate
ЦП
88
Кафу
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
42
David Bremang
ЦП
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
14
Мэтти Вулф
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Самба
27
Кук
26
Маккена
99
Спенс
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Дэвис
11
Граббан
4-1-2-3
40
Коллинс
28
Уильямс
5
Андерсен
4
Мун
6
Хелик
6
Гомес
4
Стайлс
17
Палмер
9
Исека
44
20
Адебойежо
11
Граббан
10
Силва
10
Силва
11
Граббан
9
Дэвис
3
Лоу
3
Лоу
9
Дэвис
4
Мун
21
Вита
21
Вита
4
Мун
9
Исека
42
42
9
Исека
17
Палмер
14
Вулф
14
Вулф
17
Палмер
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Барнсли
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
70
Ateef Konate
ЦП
88
Кафу
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
1
Джек Уолтон
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
70
Ateef Konate
ЦП
88
Кафу
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Ноттингем Форест - Барнсли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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