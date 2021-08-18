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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Блэкберн
Ноттингем Форест - Блэкберн: обзор матча 18 августа 2021
Ноттингем Форест
18.08.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 2
Завершен
Блэкберн
46'
Д. Айяла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Блэкберн
Желтая карточка
Д. Коулбэк
53'
46'
ГОЛ! 0:1!
Д. Айяла
Пас отдал
Г. Пикеринг
Замена
️️️️
Ф. Бэк
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
77
Алекс Майтен
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
2
Жорди Осеи-Туту
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
22
Фин Бэк
ЦП
88
Кафу
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
14
Тайрис Форна
ЦФ
Блэкберн
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
2-2-1-5
30
Самба
2
Фигейреду
26
Маккена
77
Майтен
22
Йетс
22
Джонсон
4
Коулбэк
6
Лоуренс-Габриэль
2
Осеи-Туту
11
Зинкернагель
11
Граббан
2-4-1-3
1
Камински
17
Картер
4
Айяла
26
Ленихэн
27
Трэвис
7
Ротуэлл
6
Бакли
22
Бреретон
3
Пикеринг
20
Галлахер
24
Долан
22
Бэк
22
Бэк
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Блэкберн
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
14
Тайрис Форна
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
14
Тайрис Форна
ЦФ
Остались в запасе
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ноттингем Форест - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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