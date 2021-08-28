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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ноттингем Форест
Дерби Каунти - Ноттингем Форест: обзор матча 28 августа 2021
Дерби Каунти
28.08.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
11'
Т. Лоуренс
82'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Л. Сибли
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Г. Бонг
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
К. Йозвяк
81'
Желтая карточка
Н. Бирн
80'
69'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Р. Йетс
Желтая карточка
Р. Моррисон
67'
Замена
J. Stretton
️️️️
Т. Лоуренс
67'
46'
Замена
А. Майтен
️️️️
Ж. Карвалью
Желтая карточка
К. Йозвяк
39'
35'
Желтая карточка
Д. Гарнер
ГОЛ! 1:0!
Т. Лоуренс
Пас отдал
К. Форсит
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Дерби Каунти
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
88
Кафу
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
4-4-1-1
13
Рос
14
Бирн
19
Ягиелка
33
Дэйвис
3
Форсит
18
Берд
32
Сибли
11
Моррисон
4
Шинни
10
Лоуренс
72
Йозвяк
3-1-1-2-3
30
Самба
26
Маккена
13
Бонг
6
Уорролл
37
Гарнер
22
Йетс
12
Карвалью
22
Джонсон
33
Тэйлор
6
Лоуренс-Габриэль
11
Зинкернагель
72
Йозвяк
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
72
Йозвяк
10
Лоуренс
14
14
10
Лоуренс
12
Карвалью
77
Майтен
77
Майтен
12
Карвалью
22
Йетс
11
Граббан
11
Граббан
22
Йетс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ноттингем Форест
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
34
Этан Хорват
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Дерби Каунти - Ноттингем Форест
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
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