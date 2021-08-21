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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ноттингем Форест
Сток Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 21 августа 2021
Сток Сити
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
66'
Д. Тимон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Г. Суттар
88'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
С. Клукас
86'
Желтая карточка
С. Клукас
85'
Замена
С. Сарридж
️️️️
С. Флетчер
71'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
М. Вранчич
70'
70'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Ж. Карвалью
70'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Л. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
Д. Тимон
Пас отдал
М. Вранчич
66'
62'
Желтая карточка
Б. Самба
28'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
22
Фин Бэк
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
14
Тайрис Форна
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
3-2-3-2
39
Барсик
15
Суттар
16
Уилмот
14
Тимон
5
Эстигард
2
Смит
7
Аллен
6
Клукас
8
Вранчич
18
Браун
26
Флетчер
3-4-1-2
30
Самба
2
Фигейреду
26
Маккена
13
Бонг
77
Майтен
22
Йетс
22
Бэк
88
Кафу
12
Карвалью
11
Зинкернагель
33
Тэйлор
6
Клукас
14
Сойерс
14
Сойерс
6
Клукас
8
Вранчич
15
Томпсон
15
Томпсон
8
Вранчич
26
Флетчер
9
Сарридж
9
Сарридж
26
Флетчер
12
Карвалью
22
Джонсон
22
Джонсон
12
Карвалью
33
Тэйлор
11
Граббан
11
Граббан
33
Тэйлор
Остались в запасе
Сток Сити
Ноттингем Форест
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
34
Этан Хорват
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
14
Тайрис Форна
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
14
Тайрис Форна
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Сток Сити - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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