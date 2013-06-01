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Леонардо Франко
Статистика
Леонардо Франко - статистика
Завершил карьеру
20 мая 1977 (49), Сан-Николас
#1 | Вратарь
188 см | 83 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
4
-9
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
1 : 3
01.06.2013
Атлетико
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4 : 0
26.05.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Сарагоса
1 : 2
19.05.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
0 : 0
10.05.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Сарагоса
3 : 0
05.05.2013
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3 : 2
27.04.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2 : 1
22.04.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Сарагоса
0 : 3
14.04.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сарагоса
1 : 1
30.03.2013
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4 : 0
17.03.2013
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сарагоса
0 : 0
11.03.2013
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сарагоса
2 : 2
23.02.2013
Валенсия
1' - 77'
77'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1 : 0
17.02.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сарагоса
1 : 2
10.02.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Малага
1 : 1
03.02.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
0 : 0
26.01.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
2 : 0
20.01.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
2 : 0
13.01.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
1 : 2
05.01.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 2
23.12.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 1
16.12.2012
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
0 : 2
10.12.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
1 : 1
02.12.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0 : 1
26.11.2012
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
3 : 1
17.11.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
5 : 3
10.11.2012
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал
4 : 0
03.11.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2 : 1
28.10.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
1 : 2
21.10.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сарагоса
0 : 1
06.10.2012
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
2 : 0
29.09.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3 : 1
22.09.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
16.09.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
0 : 1
01.09.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
25.08.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
0 : 1
21.08.2012
Вальядолид
Был в запасе
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