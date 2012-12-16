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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Леванте
Сарагоса - Леванте: обзор матча 16 декабря 2012
Сарагоса
16.12.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
19'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Леванте
90'
+3
Вторая желтая
К. Лелль
89'
Желтая карточка
Х.
87'
Замена
Р. Марти
️️️️
Х. Баркеро
77'
Замена
Х.
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Х. Орти
️️️️
В. Родригес
74'
72'
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Апоньо
70'
68'
Желтая карточка
К. Лелль
Желтая карточка
Х. Мовилья
63'
57'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Мичел
Желтая карточка
Э. Поштига
53'
50'
Желтая карточка
О. Мартинс
Замена
Э. Ориоль
️️️️
Ф. Сукулини
46'
Замена
Х. Паредес
️️️️
Р. Гони Байо
46'
44'
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
К. Сэпунару
26'
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Мичел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
26
Хосе Мовилья
ЦП
32
Апоньо
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Мичел
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
10
Стефан Бабович
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-4-1-1
13
Роберто
22
Абрахам
27
Гонсалес
22
Сэпунару
6
Гони Байо
26
Мовилья
18
Монтанье
4
Сукулини
32
Апоньо
8
Родригес
9
Поштига
4-1-2-2-1
78
Мунуа
22
Лелль
18
Бальестерос
4
Наварро
12
Хуанфран
18
Диоп
10
Иборра
21
Мичел
9
Баркеро
14
Гарсия
9
Мартинс
8
Родригес
34
Орти
34
Орти
8
Родригес
6
Гони Байо
3
Паредес
3
Паредес
6
Гони Байо
4
Сукулини
80
Ориоль
80
Ориоль
4
Сукулини
14
Гарсия
20
Хуанлу
20
Хуанлу
14
Гарсия
21
Мичел
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
21
Мичел
9
Баркеро
9
Марти
9
Марти
9
Баркеро
Остались в запасе
Сарагоса
Леванте
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
10
Стефан Бабович
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
10
Стефан Бабович
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Сарагоса - Леванте
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Ла Ромареда
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