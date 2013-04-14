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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Барселона
Сарагоса - Барселона: обзор матча 14 апреля 2013
Сарагоса
14.04.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
19'
Т. Алькантара
39'
К. Тельо
52'
К. Тельо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Барселона
83'
Замена
Д. Вилья
️️️️
К. Тельо
Желтая карточка
А. Гонсалес
82'
80'
Замена
С. Роберто
️️️️
Хави
78'
Замена
Э. Абидаль
️️️️
Адриано
69'
Желтая карточка
А. Санчес
Замена
Р. Рочина
️️️️
Э. Поштига
62'
Желтая карточка
Апоньо
53'
52'
ГОЛ! 0:3!
К. Тельо
Замена
Х. Орти
️️️️
В. Родригес
46'
Замена
Апоньо
️️️️
Х. Мари
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
К. Тельо
Пас отдал
Т. Алькантара
Желтая карточка
Х. Мовилья
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Алькантара
Пас отдал
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
3
Хавьер Паредес
(К)
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
26
Хосе Мовилья
ОП
15
Родри
ЦП
18
Пако Монтанье
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
32
Апоньо
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Роберто
3
Паредес
27
Гонсалес
4
Ловенс
22
Сэпунару
6
Хосе Мари
26
Мовилья
15
Родри
18
Монтанье
8
Родригес
9
Поштига
4-1-2-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Адриано
5
Бартра
33
Монтойя
8
Сонг
6
Алькантара
6
Хави
37
Тельо
4
Санчес
4
Фабрегас
8
Родригес
34
Орти
34
Орти
8
Родригес
6
Хосе Мари
32
Апоньо
32
Апоньо
6
Хосе Мари
9
Поштига
16
Рочина
16
Рочина
9
Поштига
6
Хави
6
Роберто
6
Роберто
6
Хави
3
Адриано
22
Абидаль
22
Абидаль
3
Адриано
37
Тельо
7
Вилья
7
Вилья
37
Тельо
Остались в запасе
Сарагоса
Барселона
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
13
Ойер
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Сарагоса - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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