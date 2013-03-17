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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сарагоса
Севилья - Сарагоса: обзор матча 17 марта 2013
Севилья
17.03.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 28 тур
4 : 0
Завершен
Сарагоса
28'
Коке
52'
Коке
63'
Х. Антонио Рейес
68'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сарагоса
Замена
Ману
️️️️
Ж. Кондогбиа
77'
75'
Замена
Родри
️️️️
П. Монтанье
ГОЛ! 4:0!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
68'
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Г. Медель
67'
ГОЛ! 3:0!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
Х. Навас
63'
58'
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
Э. Поштига
57'
Замена
Р. Рочина
️️️️
В. Родригес
Замена
Кала
️️️️
А. Морено
57'
ГОЛ! 2:0!
Коке
Пас отдал
Г. Медель
52'
Желтая карточка
Х. Навас
47'
35'
Желтая карточка
Г. Ловенс
31'
Вторая желтая
С. Бабович
ГОЛ! 1:0!
Коке
28'
27'
Желтая карточка
К. Сэпунару
Желтая карточка
А. Морено
21'
14'
Желтая карточка
С. Бабович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
18
Пако Монтанье
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Севилья
23
Хулиан
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Сарагоса
13
Роберто
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
26
Хосе Мовилья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
15
Родри
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
3-3-3-1
25
Палоп
23
Коке
3
Наварро
17
Фасио
5
Морено
17
Медель
16
Навас
19
Рейес
19
Кондогбиа
11
Ракитич
21
Негредо
4-2-2-1-1
1
Франко
22
Абрахам
4
Ловенс
22
Сэпунару
27
Гонсалес
6
Хосе Мари
77
Пинтер
18
Монтанье
10
Бабович
8
Родригес
9
Поштига
17
Медель
23
Мадуро
23
Мадуро
17
Медель
5
Морено
16
Кала
16
Кала
5
Морено
19
Кондогбиа
7
Ману
7
Ману
19
Кондогбиа
8
Родригес
16
Рочина
16
Рочина
8
Родригес
9
Поштига
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
9
Поштига
18
Монтанье
15
Родри
15
Родри
18
Монтанье
Остались в запасе
Севилья
Сарагоса
17
Хави Эрвас
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Хулиан
ВР
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Роберто
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
26
Хосе Мовилья
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
17
Хави Эрвас
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Хулиан
ВР
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
26
Хосе Мовилья
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Сарагоса
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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