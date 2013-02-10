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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Реал Сосьедад
Сарагоса - Реал Сосьедад: обзор матча 10 февраля 2013
Сарагоса
10.02.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
90+1'
Апоньо (П)
11'
А. Гризманн
32'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Реал Сосьедад
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Апоньо
90'
+1
89'
Замена
Д. Эстрада
️️️️
К. Мартинес
78'
Замена
Р. Пардо
️️️️
А. Ильярраменди
73'
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Вела
Замена
Р. Рочина
️️️️
П. Монтанье
72'
Желтая карточка
Э. Поштига
68'
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
В. Родригес
46'
32'
ГОЛ! 0:2!
И. Агиррече
Пас отдал
А. Ильярраменди
Желтая карточка
К. Сэпунару
31'
Замена
Х. Мануэль Фернандес
️️️️
Х. Мовилья
28'
Желтая карточка
А. Гонсалес
25'
Вторая желтая
Э. Эрнандес
22'
Желтая карточка
Э. Эрнандес
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
5
Ромарик
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
77
Адам Пинтер
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
15
Родри
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
4-4-1-1
13
Роберто
22
Сэпунару
3
Паредес
23
Эрнандес
27
Гонсалес
32
Апоньо
5
Ромарик
18
Монтанье
26
Мовилья
8
Родригес
9
Поштига
4-3-3
1
Браво
3
де ла Белья
3
Гонсалес
26
Мартинес
19
Мартинес
10
Прието
14
Ильярраменди
5
Бергара
7
Гризманн
9
Агиррече
10
Вела
26
Мовилья
12
Фернандес
12
Фернандес
26
Мовилья
18
Монтанье
16
Рочина
16
Рочина
18
Монтанье
8
Родригес
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
8
Родригес
19
Мартинес
22
Эстрада
22
Эстрада
19
Мартинес
14
Ильярраменди
14
Пардо
14
Пардо
14
Ильярраменди
10
Вела
5
Кастро
5
Кастро
10
Вела
Остались в запасе
Сарагоса
Реал Сосьедад
1
Леонардо Франко
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
15
Родри
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
15
Родри
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Сарагоса - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Ла Ромареда
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